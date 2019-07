De heetste plekken van de Feestenzone: “Is het hier 46 graden? Gelukkig kan ik er goed tegen!”

Erik De Troyer & Sabine Van Damme

24 juli 2019

17u47 60 Gent Het is warm, warmer, warmst, en toch moet er op de Gentse Feesten ook gewerkt én gefeest worden. Wij zochten voor u de warmste plekken op in de feestenzone. Voor sommigen is het puffen boven de bakplaten van het hamburgerkraam, voor anderen genieten van een concert bij 46 graden in volle zon.

Podium Korenmarkt: 38 graden om 14.45

“Goe zot”

Jelle Terrie en Didier Peleman stonden te dansen en te springen op het podium van de Korenmarkt voor hun Raf Violi-kindershow. Het podium zelf lag dan gelukkig nog in de schaduw, maar het is en blijft een zwarte box waarop de zon schijnt. 38 graden was het er, maar met kostuums bij voelt dat eerder richting 50 graden. Goed zot dus, om daar te staan springen.

Walter De Buckplein: 46 graden om 15.30 uur

“Gelukkig kan ik er goed tegen”

“Hier 46 graden? Ik kan er gelukkig heel goed tegen”, lacht Peter Claeys die in volle zon naar een optreden van de Straatschenders zit te luisteren op het Walter De Buckplein. “Mijn vriendin wou eerst niet, maar ik heb haar toch meegekregen. Ik heb nog snel zonnecrème meegenomen, maar het bleek maar factor tien te zijn. Dat mocht misschien toch wat meer zijn.”

Terras in de zon: 47 graden om 15 uur

Doorgaans is het vechten voor een plekje in de zon op een van de vele terrassen in Gent. Nu dus niet. Terrassen die in de zon staan, blijven leeg. Zo ook bij Ief Stuyvaert van Books & Booze in de Hoogpoort. “Rond 16 uur ligt mijn terras in de schaduw, en dan komt het volk wel. Dan is het hier echt wel aangenaam zitten.” Resultaat om 15 uur: een vlotte 47 graden

Hamburgerkraam Belfortstraat: 36 graden om 15.10 uur

“Net genoeg schaduw om het doenbaar te houden”

Een hamburgerkraam met bakplaten. Dat moet wel warm zijn. “Het valt eigenlijk best mee”, zegt Jan Buyst van het hamburgerkraam in de Belfortstraat. We hebben wel onze raampjes in het dak afgeplakt met karton. Anders konden we hamburgers bakken op het deksel van onze vriezers. Maar we hebben nog net voldoende schaduw om het doenbaar te houden.”

De Spiegeltent: 36 graden om 16 uur (maar dag ervoor wel 46)

“Onze camera’s kunnen niet tegen de hitte”

In de spiegeltent wordt elke dag de talkshow ‘Es ‘t er iets te doen misschien’ van AVS opgenomen. Meteen na de opnames is het er een doenbare 36 graden. “Tijdens de opnames zelf loopt de temperatuur hier snel op tot boven de 40 graden. Dan mogen de luchtblazers niet op, omdat ze te veel lawaai maken”, legt Lucie De Zutter uit. “We hebben gisteren 46 graden gemeten. Onze kassa’s slaan tilt en zelfs onze camera’s hebben last van de hitte. We hebben een pak ventilators en handsproeiers gekocht om ons publiek toch wat koel te houden.”

Podium Sint-Baafsplein: 39 graden om 18 uur

Jacky Jane stond om 17 uur geprogrammeerd op het Sint-Baafsplein. Op dat moment liggen zowel podium als plein vol in de zon. Het publiek kroop weg in de schaduw van het drankstanden, maar voor de zangeres was er geen ontkomen aan. “Ik heb 3 flesjes water uitgedronken en na een half uur was ik gebraden. Maar op zo’n moment denk je alleen maar: nie neute, nie pleuje.”