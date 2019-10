De grot van de Broeders van Liefde mag onder de sloophamer Erik De Troyer

31 oktober 2019

11u21 2 Gent De grot van de Broeders van Liefde in de Ebergiste De Deynestraat in Zwijnaarde mag afgebroken worden. Een groep bewoners van Zwijnaarde hadden zich verenigd om het unieke bouwsel van de sloophamer te redden maar de provincie keurde nu toch de bouwaanvraag goed.

De nep-grot die op de terreinen van de broeders staat is een ongewoon bouwwerk. Volgens de actievoerders zijn er minder dan 10 bewaard gebleven in ons land. Het was een folie die enkel de rijksten zich konden veroorloven. Die grot moet nu plaats maken voor een nieuwbouw waar de Broeders jongeren willen opvangen. De grot staat op privé-terrein en is niet publiek toegankelijk.

De Oost-Vlaamse deputatie heeft de bouwvergunning met bijhorende sloop van de grot nu goedgekeurd. De kans lijkt groot dat de actiegroep alsnog beroep aantekent of naar de raad voor vergunningsbetwistingen stapt.