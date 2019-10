De Gentse Opera wordt van iedereen Stad heeft grootse plannen met gebouw, ter waarde van 100 miljoen Sabine Van Damme

07 oktober 2019

07u15 0 Gent Gent krijgt geld voor de restauratie van het Operagebouw aan de Kouter. Dat staat in het regeerakkoord. Heel wat Gentenaars stellen zich daar vragen bij, omdat het ‘een elitair gebouw’ is, voor een beperkt publiek. Maar dat moet in de toekomst drastisch veranderen. De opera moet van iedereen worden.

Stephanie D’Hose van Open Vld was de voorbije jaren kabinetschef bij toenmalig cultuurminister Sven Gatz, en kent dus wel wat van de sector. Dat de Gentse opera in het regeerakkoord is opgenomen, is haar verdienste. Ze heeft er zwaar moeten voor strijden aan de onderhandelingstafel met Bart De Wever.

Te weinig gebruikt

Maar waarom eigenlijk? “De Opera is een fantastisch gebouw, belangrijk voor onze stad”, zegt ze. “Het is de bedoeling dat het na de restauratie geen gebouw meer is voor enkel opera, maar voor alle Gentenaars. Nu wordt het veel te weinig gebruikt. In de toekomst moeten ook andere organisaties er voorstellingen kunnen geven, maar even goed moeten Gentenaars er een trouw- of verjaardagsfeest kunnen organiseren, in de salons.”

Technische achterstand

“Ook voor de technische installatie van de opera is het hoog tijd dat er wordt ingegrepen. De ‘theatertrekken’ bijvoorbeeld worden nog volledig handmatig bediend. Om decors op de scène te kunnen wisselen, moeten mensen een hele voorstelling lang plat op de grond liggen om op het juiste moment de decorstukken te kunnen wegtrekken. Dat is niet meer van deze tijd. Meer nog, de Gentse opera werd in 2013 veroordeeld voor de dood van een arbeider die een decorstuk op zich kreeg. Dus ja, dat we eindelijk geld krijgen voor de restauratie van dit iconisch gebouw, daar ben ik wel trots op.”

Ambitieus

Over de plannen – die klaar zijn maar nog niet werden voorgesteld – wil D’Hose niks kwijt. Maar die plannen zijn ambitieus, zo blijkt uit goede bronnen. Meest opvallend wordt de achtergevel, kant Ketelvest dus, die volledig wordt afgebroken. Die gevel stemt immers al lang niet meer overeen met de inrichting binnen, waardoor heel wat ruimte verloren gaat. Aan die kant zou een tweede, kleiner, zijtoneel gebouwd worden voor kleinere voorstellingen. Het ‘klein gerechtshof’, zou bij het operagebouw geïntegreerd worden.

Aparte ingangen

Alle zalen van de opera krijgen een grondige make-over, net als de artiestenloges. Het is dan ook de bedoeling dat de vele zalen die het gebouw rijk is los van het operagebeuren zelf kunnen gebruikt worden. Dat maakt dat er aparte ingangen zullen komen. De ‘koetspoort’ – het uitstekende gedeelte aan de Schouwburgstraat – wordt de hoofdingang voor de opera zelf. De salons kunnen dan gebruikt worden voor recepties, feesten en galabals.

Er komt ook een publiek toegankelijk restaurant. De centrale operazaal moet in de toekomst ook als congreszaal kunnen dienen. De volledige technische installatie achter de scène wordt vernieuwd, maar er wordt ook gedacht aan schermen in de hoofdsteunen van de zetels in de zaal, zoals bij vliegtuigen. Zo kan bijvoorbeeld de vertaling van de operateksten getoond worden tijdens de voorstelling. Ten slotte wordt ook gedacht aan transport van decors over het water. Tussen de opera van Antwerpen en die van Gent kan dat perfect.

100 miljoen

De hele ingreep zou begroot worden op 100 miljoen euro, gespreid over 2 legislaturen. Een deel daarvan zal van Vlaanderen komen, maar ook de stad – eigenaar van het gebouw – zal een stevig stuk moeten bijleggen. Zelfs privé-investeerders betrekken is een optie.

De huidige erfpachtovereenkomst met Opera Vlaanderen loopt nog tot midden 2024. Of die verlengd wordt, is niet duidelijk, maar de beslissing daarover zal zeker samenhangen met de restauratieplannen. Die zijn trouwens niet voor morgen. Zelfs als er een financieel akkoord komt, moeten nog hopen vergunningen worden aangevraagd. Als er in 2023 gestart kan worden met de werken, zal dat al snel zijn.