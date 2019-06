De Gentse Mobiscore: nooit een 10 op 10 en buizen in het havengebied Erik De Troyer

19 juni 2019

11u26 7 Gent De Mobiscore kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek. De score die moet bepalen hoe makkelijk men zich met de fiets, te voet of het openbaar vervoer kan verplaatsen blijkt niet altijd even betrouwbaar. Maar hoe scoort Gent? In het centrum haalt Gent 9.7 maar nooit een 10 op 10. Eigenaars van woningen in de haven krijgen zelfs een regelrechte buis.

We gaven willekeurige woningen in willekeurige wijken in om zo te bepalen hoe Gent scoort. Die cijfers zijn meestal voor een hele wijk gelijklopend als zijn er kleine verschillen wanneer een woning dichter of verder van winkels of scholen ligt.

In het centrum van Gent blijkt een 10 op 10 onvindbaar te zijn. In andere steden komen die nochtans wel voor. Zowat heel het centrum krijgt een 9.7. Die 0.3 punten gaan verloren aan het openbaar vervoer. Dat wordt ingeschat als een ‘goed aanbod’ en niet als ‘zeer goed aanbod’ en dat maakt het verschil. Zelfs de Zuid waar men op zowat elke bus of tram kan springen krijgt geen score van 10 op 10.

Opvallend Ledeberg en Gentbrugge scoren met een 9.5 op 10 bijzonder goed. Nochtans kampt de regio met een onderbroken spoorlijn 4 en zijn er al jaren klachten over de gebrekkige bediening van het station van Gentbrugge. Maar dat zijn factoren die niet worden meegerekend.

Ook de 19de eeuwse gordel ( de Brugse Poort, het Rabot) scoort meestal rond 9.6 op 10.

Hoe verder men van het centrum woont, hoe lager de score. Wie in de uiterste hoek van Baarle woont moet het stellen met een povere 4.9 op tien. Luchteren doet het iets beter met 6.6 op 10.

De slechtste scores zijn er voor woningen in het havengebied. Daar scoren zowat alle woningen een buis. Vooral het totale gebrek aan openbaar vervoer weegt daar zwaar door. Het is een probleem dat al jaren wordt aangekaart en de Mobiscore toont nu ook zwart op wit aan dat daar een probleem is. Hoog tijd dus om werk te maken van spoorlijn 204. Die oude goederenspoorlijn kan relatief makkelijk omgebouwd worden voor personenvervoer. De stad Gent is al jaren vragende partij maar er begint nu pas één en ander te bewegen.

In het havengebied spelen ook bereikbaarheid van onderwijs, winkels, zorg en cultuur een rol. Die wordt als matig ingeschat door de Mobiscore.