De Gentse haven blijft draaien ondanks corona: “Aanvoer van medisch materiaal en voedsel is van levensbelang”

Erik De Troyer

24 maart 2020

16u05 0 Gent Ondanks de coronacrisis blijft de Gentse haven draaien. “Enkele grote spelers zijn gesloten of werken met verminderde capaciteit maar logistieke bedrijven zoals Essers en DSV hebben het momenteel bijzonder druk”, zegt Jan Geers van VOKA. Om de haven draaiende te houden werden een aantal maatregelen afgekondigd.

Sinds twee jaar spreken we eigenlijk niet meer van de Gentse haven maar wel van de North Sea Port, een fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Die samenwerking tussen België en Nederland geeft nu wel enkele praktische problemen aangezien de grens tussen België en Nederland afgesloten is. Toch wordt er een uitzondering gemaakt voor wie in de haven werkt.

Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij grenscontroles werd een vignet geïntroduceerd Johan Bresseleers van North Sea Port

“De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles werd zondag een vignet geïntroduceerd”, zegt Johan Bresseleers van North Sea Port. “Over het algemeen gaat dat vrij vlot. Aan de ene grensovergang kan men al sneller de oversteek maken dan aan de andere.”

Nog een probleem waarmee de haven kampt is het gebrek aan openbaar vervoer. Max Mobiel stopte vorige week met rijden en daardoor viel de enige vorm van openbaar vervoer naar de haven stil. Er zijn nu 100 fietsen ter beschikking gesteld van de bedrijven in Gent en Nederland om werknemers toch tot aan het bedrijf te krijgen. “Maar de algemene richtlijn is wel degelijk dat zo veel mogelijk mensen van thuis uit werken.”

Laden en lossen

Enkele grote bedrijven hebben de productie volledig of deels stilgelegd: Volvo Trucks, Volvo Cars,... ArcelorMittal doet het dan weer met een hoogoven minder. “Hoeveel van de haven stil ligt is onmogelijk in te schatten. Ondanks de coronacrisis zal er zeker activiteit blijven in de haven. Dat moet ook. De haven is bijzonder belangrijk voor de toevoer van zowel medisch materiaal als voeding. Ook de stouwers (laders en lossers van schepen, red.) blijven werken, net als alle maritieme dienstverleningen”, zegt Jan Geers van Voka.

Bellen naar huis

Ook aan de kleine zaken wordt trouwens gedacht. De haven heeft met Stella Maris een zeemanshuis. Dat is een ontmoetingsplaats voor scheepvaartpersoneel waar normaal gezien naar huis gebeld kan worden. Dat zeemanshuis is door de coronamaatregelen gesloten maar men probeert er toch om iedereen die op boten en schepen zit te helpen. Zo worden er telefoonkaarten en datakaarten voorzien om te zorgen dat iedereen nog naar huis kan bellen.

Enkele wegenwerken zijn intussen stilgelegd. Fluvius heeft de werven aan het Grootdok en op de Vliegtuiglaan (aan de Weba) stopgezet. Ook de heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke ligt stil.