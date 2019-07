De Gentse Feesten in cijfertjes Sabine Van Damme

18 juli 2019

21u52 1 Gent De tegenstanders zijn hopelijk tijdig de stad uit gevlucht, de voorstanders tellen de uren af. De Feesten in enkele opvallende cijfers:

Er staan 31 tapinstallaties in 74 bars op verschillende pleinen, goed voor 654,5 lopende meter toog. Er is 2.810 vierkante meter extra terras geplaatst. Er zijn 239 beschikbare publieke WC-potten, onder meer in 31 containers, en ook nog eens 75 plaszuilen.

Ook aan de toegankelijkheid is gedacht. 5 pleinen hebben verlaagde togen voor rolstoelgebruikers, er liggen overal kabelgoten, er zijn verhoogde podia voor rolstoelgebruikers, en er zijn aangepaste toiletten. Er zijn officieel 375 organisatoren tijdens de Gentse Feesten, die samen zorgen voor 3.621 activiteiten, waarvan 1.866 gratis. 471 activiteiten zijn specifiek voor kinderen, 348 zijn in ’t Gents. En er zijn ook nog eens 120 straatartiesten. En daar komen gemiddeld 130.000 bezoekers per dag op af.