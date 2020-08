De Gantoise of plantentuin inkleuren naar eigen smaak? Het kan met het eerste kleurboek van Gent Jill Dhondt

03 augustus 2020

13u52 1 Gent Katrien Van Gysegem maakte het eerste kleurboek van Gent. Daarin staan 31 invulplaten van bekende gebouwen en symbolen uit Gent, waaronder de draak van het Belfort en De Krook.

Op basis van zelfgemaakte en gevonden foto’s maakte Katrien kleurprenten van eenendertig herkenningspunten van Gent. Daaronder vallen de plantentuin, Portus Ganda, de Graslei, de Gantoise, het Lam Gods, het Van Eyck zwembad en de Gentse Feesten. Het kleurboek geeft kinderen en volwassenen de kans om deze anders in te vullen dan hoe ze er werkelijk uitzien.

Katrien speelde al twee jaar met het idee om Gentse kleurplaten te maken, en begon er in januari effectief aan. “Door de lockdown had ik plots extra tijd om eraan te werken”, zegt ze. “De tekeningen zijn waarheidsgetrouw, ik voeg zelf niets toe aan de gebouwen, momenten of objecten. Of het lastig is om dat te tekenen? Dat valt wel mee, kleurplaten zijn steeds en vereenvoudigde versie van de realiteit.”

Het Gentse kleurboek is te koop voor 15 euro in The Fallen Angels, boekhandel Walry, Standaard Boekhandel en het Bijhuis.