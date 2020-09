De Fietsambassade en kunstenaar steken studenten hart onder de riem met campagne ‘Ge gaat er wel geraken’ Wietske Vos

24 september 2020

09u47 0 Gent Wellicht heb je ze al zien opduiken in Gent: stickers en affiches met de boodschap ‘Ge gaat er wel geraken’. Met deze slogan willen De Fietsambassade en kunstenaar Karen François studenten hoger onderwijs in tijden van corona een hart onder de riem steken bij de start van het nieuwe academiejaar.

Wie op de HOGENT-campus Schoonmeersen naar het restaurant loopt, kan niet naast de slagzin ‘Ge gaat er wel geraken’ kijken, die levensgroot op een van de muren van de onderdoorgang staat geschilderd. Ook elders in Gent duikt het motto op, in de vorm van stickers en affiches. “Subtiele mental support 2.0, want de studententijd is de beste tijd van je leven”, zegt kunstenaar en influencer Karen François. “Maar ook wel stressy – zeker nu.”

De Fietsambassade is de Gentse verhuurdienst voor studentenfietsen. Hun groene tweewielers zijn al jaren een vaste waarde in de stad. Bij de start van het academiejaar verhuren ze er zo’n 4.000 aan studenten. De Fietsambassade Gent is een initiatief van de Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts, KU Leuven, Odisee Hogeschool en Universiteit Gent.

Eyecatcher

De campagne krijgt steun van de Gentse hogescholen en de universiteit. Ook zij merken dat studenten een dosis extra moed kunnen gebruiken bij de door COVID getekende start van dit academiejaar. “Studenten kunnen, nu meer dan ooit, alle steun gebruiken”, zegt Jan Desmet, afdelingshoofd studentenwerking en participatie HOGENT. “De grote muursticker is een echte eyecatcher op onze campus, een selfiespot voor onze studenten. Zo’n boodschap van iemand als Karen François, die velen bewonderen, doet deugd.”

De stickers zijn gratis te verkrijgen in de fietspunten van De Fietsambassade Gent, zolang de voorraad strekt.

De Fietsambassade, Karen François