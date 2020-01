De fiets of de auto nemen naar Gent centrum? Deze kaart toont hoe je het snelst ter plaatse bent

Erik De Troyer

30 januari 2020

15u42 6 Gent Wie af en toe twijfelt of de fiets of de auto nu de snelste manier naar hartje Gent is heeft nu een handig hulpmiddel. Gentenaar Dries Robberechts berekende het en maakte een handige kaart. “In de binnenstad is de fiets de snelste oplossing maar er is ook een grijze zone die bijna heel Gent beslaat waar het verschil verwaarloosbaar is. Begaan met het milieu? Offer dan die paar minuten op en neem de fiets”, zegt Dries.

Dries heeft al een tijdje geleden zelf de ommezwaai gemaakt naar de fiets. “Ik wou toch eens weten wat nu de snelste manier was om van de ene naar de andere kant van Gent te geraken. Met informatie van Google Maps ging ik aan de slag. Eerst maakte ik een kaart voor mezelf vanuit mijn woning in Wondelgem. Zo stelde ik vast dat ik met de fiets even snel van Wondelgem naar Melle kan rijden als met de auto. Dat had ik niet verwacht. Nu heb ik ook een kaart gemaakt voor heel Gent met de Korenmarkt als centraal punt”, zegt Dries.

“Eigenlijk zijn er grote delen waar men met de fiets zo goed als geen tijd verliest kent ten opzichte van de auto. Uiteindelijk heeft iedereen te winnen bij zo veel mogelijk mensen op de fiets. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid en zelfs beter voor automobilisten die meer parkeerplaats hebben. Liefst van al zou ik bedrijven helpen om hun eigen bedrijfsvervoerplannen uit te tekenen want daar is nog veel werk aan de winkel. Deze kaart kan daarbij helpen”, zegt Dries.

Er is ook een kaart voor e-bikes.

