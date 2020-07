De Feesten zijn nog niet begonnen en we missen ze al. Heren Loebas wekt heimwee op met Feestenaffiches Sabine Van Damme

16 juli 2020

14u24 4 Gent Muilen op de Vlasmort? Kben doar! Standaard uitspraken op Gentse Feestenavonden in pre-coronatijden. Designstudio Muilen op de Vlasmort? Kben doar! Standaard uitspraken op Gentse Feestenavonden in pre-coronatijden. Designstudio Heren Loebas verzamelde zo’n uitspraken en zette ze op affiches. Ze zorgen meteen voor een online golf van nostalgie.

“Eigenlijk zijn die affiches in onverdachte tijden gemaakt”, geeft Stijn D’Hondt toe. “We wilden met deze campagne proberen om de officiële Gentse Feestenaffiche voor de stad te mogen maken. Maar wij werden niet uitgekozen. Alleen zagen we onze ontwerpen nu in het licht van de afgelaste Feesten en ze deden ons meteen het feestgedruis missen, terwijl het nog niet eens begonnen zou zijn.”

En dus heef Heren Loebas de affiches – die er zijn in verschillende varianten – nu online gezet. Het zijn opvallende en kleurrijke citaten. ‘Muilen op de Vlasmort?’, ‘Dreupelke oant Veerleplein?’, ‘Tes iete op Pole Pole!’, gevolgd door een aanstekelijke en vooral typisch Gentse reactie. Daar wordt meteen massaal op gereageerd. “Ze scherpen precies het nostalgisch gevoel nog wat aan”, zegt D’Hondt. “Gentse Feesten, dat is voor velen van hot naar her lopen in de hoop zoveel mogelijk vrienden en kennissen te treffen. De talloze, soms tevergeefse, berichtjes die gestuurd worden vonden we een zeer interessante insteek voor de affiche. Ieder plein zou zijn eigen affiche met quote krijgen. Dit ontwerp blijkt nu heel wat los te maken bij de Gentenaars. Door de echtheid en herkenbaarheid van de berichtjes, zorgt dit bij velen voor heimwee. Nu al.” Het zou niet eens verbazen mochten deze affiches de komende dagen ook echt in het straatbeeld opduiken.