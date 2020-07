De Feesten die niet gevierd worden: Gentenaars houden hun manieren Sabine Van Damme

19 juli 2020

18u34 0 Gent Er was gevreesd voor een volkstoeloop, voor dolle Gentse Feestenfratsen, maar Gent hield ook dit weekend haar manieren. Geen Gentse Feesten dus, want iedereen lijkt begrepen te hebben dat er niet gelachen kan worden met de stijgende coronacijfers. Volle terrassen, dat wel. Maar de Gentse harten bloeden.

We zouden het zo graag willen, maar het kan en mag niet. En dus laten zelfs de rebelse Gentenaars zich temmen door corona. Het hele weekend lang was er wel veel volk in de stad, maar iedereen hield mooi zijn manieren. De mensen zaten netjes op terrassen en hingen niet rond op straat. Mondmaskers lijken nu bij vele mensen helemaal ingeburgerd.

“We hebben een weekend zonder incidenten gehad”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het was rustig, mensen hielden zich echt wel aan de regels. Ook de mensen van de horeca hielden zich nauwgezet aan de richtlijnen. Het overgrote deel deed om 1 uur spontaan de deuren dicht.”

Wie Gentse Feesten wil, moet er echt naar gaan zoeken. Want er zijn wel degelijk optredens. MiramirO, bijvoorbeeld, palmt het Kuipke in. In het ICC zijn er quasi dagelijks optredens. Ook in de Abt in de Langekruisstraat staan heel wat artiesten op de agenda. Het Veerleplein en het Luisterplein verzorgen optredens waar je, na reservatie, aanwezig kan zijn. En voor wie de Feesten gewoon in zijn bubbel thuis wil vieren, zijn er verschillende livestreams. Onder meer het team van de Korenmarkt heeft daar heel veel werk in gestoken.

Al die livestreams zijn te vinden op de site van de Gentse Feesten: www.gentsefeesten.be.