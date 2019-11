De Feestarchitect legt vip-gasten in de watten op Lotto Zesdaagse Yannick De Spiegeleir

14 november 2019

22u04 1 Gent Conceptcateraar De Feestarchitect uit Destelbergen verzorgt sinds dit jaar de vip-catering op de Lotto Zesdaagse in het vernieuwde restaurant. Voor zaakvoerder Christ Schepens is het een droom die uitkomt. “Ik ben zelf al dertien jaar trouw op post in ’t Kuipke.”

De Feestarchitect bouwde de afgelopen jaren een mooie reputatie uit in de sportwereld. Zo verzorgt het bedrijf al jaren de catering tijdens de thuiswedstrijden van KV Oostende, het Gents Boksgala en een exclusief evenement op wielerklassieker Parijs-Roubaix. Toch is Schepens trots dat hij nu ook De Zesdaagse tot zijn klanten mag rekenen. Naast cateraar is hij ook ploegsponsor van het Feestarchitect-team.

“Mijn vrouw is een enorme sportliefhebber. We zijn samen een eerste komen kijken in 2006 en sindsdien is de vonk overgeslagen. Je kunt elke week naar een voetbalwedstrijd gaan kijken, maar er is maar één Zesdaagse in ons land en die vindt maar één keer per jaar plaats. Dat merken we ook aan de vip-arrangementen. We krijgen enorm veel aanvragen binnen. Iedereen wil er graag bij zijn.”

Naast lekker eten en drinken in een gezellige setting biedt De Feestarchitect ook een aparte beleving. Een leuke blikvanger zijn de vliegtuigkarretjes die de obers gebruiken om gerechtjes op te dienen. Op de karretjes prijkt een grote sticker met alle truitjes van de ploegen die deelnemen aan de Zesdaagse. “Het zijn nog Sabena-karretjes. We hebben ze ooit op de kop kunnen tikken bij een uitverkoop.”