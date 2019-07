De Fait Divers is plots een Italiaans restaurant Erik De Troyer

05 juli 2019

16u15 16

Het bekende restaurant Fait Divers op de Korenmarkt is plots een Italiaans restaurant geworden. De voorbije maanden werd het pand volledig verbouwd, maar nu blijkt de zaak ook van eigenaar veranderd. De Fait-Divers was bekend om zijn klassieke keuken, maar ook om de wat eigenzinnige eigenaar. Zo kon men er een boete krijgen voor het in brand steken van de kaart en stonden er al eens politiek geïnspireerde gerechten op het menu. Voortaan kan men er pizza’s en andere typisch Italiaanse gerechten krijgen naast een aantal klassieke brasserie-gerechten. De originele naam blijft wel behouden. Opvallend genoeg wordt het restaurant gerund door de Italiaans-Chinese familie Xiang. Na de frietchinees heeft Gent nu dus ook een Pizza-Chinees.