De eerste zomer van Toon (29) in Bar Mirwaar: “Ik blijf een muzikant met een café, niet omgekeerd”

Gent

Dan mag je na maanden werk en voorbereiding jouw zaak openen, gooit corona roet in het eten. Dat is exact wat heel wat ondernemers meemaakten. Ook Toon Vlerick (29) moest zijn droom even op pauze zetten. De Gentenaar is gitarist bij Absynthe Minded, maar nam begin dit jaar Bar Mirwaar in de Burgstraat over. “Al mijn optredens zijn afgelast. Dat is uiteraard een streep door mijn rekening, maar ik kan me nu volop op dit project te smijten.”