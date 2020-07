De eerste zomer van Michiel (32) en Griet (32) in restaurant JUS: “In Zuid-Spanje beseften we dat onze ziel in Gent ligt”

Gent

Dan kan je na maanden werk en voorbereiding je zaak openen, gooit corona roet in het eten. Wij brengen de hele week het verhaal van startende Gentse ondernemers die het meemaakten. Ook Michiel Oyen (32) en Griet De Kesel (32) moesten hun droom even op pauze zetten. Het koppel reisde eerst half Europa af op zoek naar dé droomlocatie, maar vond uiteindelijk het geluk in de Mageleinstraat . “In Zuid-Spanje beseften we dat onze ziel in Gent ligt.”