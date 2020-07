De eerste zomer van Louis (28) en Cheyenne (28) in restaurant John Dory: “We zijn één grote horecafamilie, dat heb ik goed gemerkt”

Gent

Dan mag je na maanden werk en voorbereiding jouw zaak openen, gooit corona roet in het eten. Dat is exact wat heel wat Gentse ondernemers meemaakten. Ook Louis Snauwaert en Cheyenne Dekeyser - beiden 28 - moesten hun droom even op pauze zetten, maar vanaf 10 juli gaat restaurant John Dory opnieuw open. Het jonge koppel duimt alvast voor goed weer: “Als het zonnetje schijnt, verandert de Reep in de Gentse rivièra.”