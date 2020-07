De eerste zomer van Julie (35) in ontmoetingsplaats CUP: “Net de dag van lockdown zou onze zaak opengaan”

Gent

Dan mag je na maanden werk en voorbereiding jouw zaak openen, gooit corona roet in het eten. Dat is exact wat heel wat Gentse ondernemers meemaakten. Ook Julie Gielen (35) moest haar droom even op pauze zetten. Haar ontmoetingsplaats CUP aan de Nieuwe Dokken in Gent ging op vrijdag 13 maart officieel openen, maar die dag ging de lockdown officieel van start. “De droom waar we al een jaar naartoe leefden, moesten we voor een tijdje opbergen.”