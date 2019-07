De eerste stunt van CirQ dit jaar: Showbizz Bart presenteert BATASTUNT Yannick De Spiegeleir

12 juli 2019

14u43 0 Gent Tijdens de Gentse Feesten verpulvert CirQ zoveel mogelijk grote en kleine records op BATASTUNT in de Willem de Beersteeg. Het knotsgekke ensemble heeft nu ook een gepaste presentator kunnen strikken. Niemand minder dan Showbizz Bart zal die iedere avond presenteren.

“Ook met onze presentatie stunten we dit jaar. Het crapuleuze CirQ vs. Showbizz Bart begot! Hij presenteert elke avond de show wanneer we de grootste stunts uitvoeren. We gaan iemand aan het haar omhoog trekken met een grote kraan, bijvoorbeeld, én zoals beloofd maken de grootste croque”, zegt Xavier Cloet. Naast Showbizz Bart komt er iedere dag een gastpresentator langs. Wie precies, laat CirQ nog even in het midden...