De eenzaamste 8 mei ooit



Sabine Van Damme

08 mei 2020

17u55 2 Gent 8 mei is het vandaag. De dag waarop de bevrijding van ons land uit de handen van nazi-Duitsland wordt herdacht. Normaal gezien gebeurt dat met de nodige egards. Vandaag stond de Belleman er helemaal alleen.

75 jaar geleden werd België bevrijd. Het was voor ons het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die achtste mei toen vierden de Belgen hun herwonnen vrijheid. Elk jaar wordt dit moment in Gent herdacht, doorgaans met vlag en wimpel. Vandaag stond de Belleman er moederziel alleen. Corona is de schuldige. De burgemeester ging later in de namiddag nog een bloemenkrans neerleggen op het 8 mei-plein in het Zuidpark, en ook hij deed dat alleen, maar wel in naam van alle Gentenaars. “We mogen nooit vergeten waar extreem nationalisme, xenofobie en haat toe kunnen leiden”, zegt hij.

Ook vandaag kijken we overigens uit naar het herwinnen van onze vrijheid, al strijden we nu tegen een onzichtbare vijand.