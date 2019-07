De Dulle Griet heeft zowaar een anus gekregen Jeffrey Dujardin

26 juli 2019

16u31 4

Het Gentse Grootkanonplein heeft sinds een grote week een bizarre attractie erbij. De Dulle Griet, het gekende rode kanon, heeft zowaar een anus gekregen. Het plexiglas is verborgen, in de plaats is een geschilderde anus gekomen, met jawel... haar erop. Het leverde toch al bizarre blikken op bij de Gentse feestgangers. Sommige denken aan een protestactie, andere zien er iets functioneler in. “Een XXXL Fleshlight”, zegt een passerende student. Of het nu een seksspeeltje is, een protestactie of een nieuw werk van een creatieve streetartist. Het valt op, dat is zeker.