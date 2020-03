De Deurzangers geven elke avond een concert in Edmond Boonenstraat Sabine Van Damme

26 maart 2020

16u06 1 Gent Gentse zangers, je kan ze in hun kot steken maar je krijgt ze niet stil. Hetzelfde geldt overigens voor acteurs en muzikanten. En als er toevallig twee van dat kaliber naast elkaar wonen, dan krijg je in coronatijden elke avond een concert. In de Edmond Boonenstraat in het Elisabethbegijnhof is dat het geval.

Het begon met Mia zingen om 19 uur en applaus om 18 uur. En dan werden witte lakens uitgehangen. “Zouden wij ook niet iets doen?”, bedisselden actrice Mieke Bouve en haar buurman Tom Van Damme, van de Doe Maar-tributeband De Bom. En dus haalde Tom zijn microfoon en gitaar boven, zette een luidspreker voor zijn deur en begon te spelen. Bekende hits, zodat iedereen kon meezingen. “Dat doen we nu al een tijdje, elke avond om 18.30 uur”, zegt Mieke Bouve. “Steeds meer mensen doen mee. En dat is geweldig, want hier zijn veel jonge gezinnen komen wonen die tot nu toe niet echt contact hadden met de rest van de buurt. Muziek brengt mensen samen, wordt altijd gezegd. Maar nu is het écht zo.” De buurt is zich heel bewust van de coronaregels, en blijft iedereen netjes voor zijn eigen deur staan om te zingen. De versterker van Tom rijkt ver genoeg. Zo onstond al snel de naam ‘De Deurzangers’. “Zo zie je dat er toch iets moois kan voortvloeien uit iets verschrikkelijks”, zegt Bouve. Omdat u in uw kot moet blijven, kan u niet gaan kijken. Maar u kan hier wel zien hoe het klinkt, daar in het Begijnhof aan het Rabot.