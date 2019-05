De definitieve Gentse stemmen: Groen, VB en PVDA zijn de winnaars 3 Gentenaars naar de Kamer, 6 naar het Vlaams parlement Erik De Troyer & Sabine Van Damme

27 mei 2019

09u27 6 Gent Er moest deze nacht nog tot laat doorgeteld worden, maar Gent wordt dit keer wel wakker met een volledig geteld stemresultaat. Groen is de grootste partij met 20,8% voor Vlaanderen. Open VLD, CD&V en N-VA krijgen een klap. De grote winnaars zijn net als in de rest van het land Vlaams Belang (12,2%) en PVDA (11,3%).

Voor Gent was het belangrijk om extra zetels te pakken te krijgen in het parlement om zo meer greep te krijgen op investeringen in de stad. Dat lijkt voor de kamer van volksvertegenwoordigers niet gelukt. Tot nu toe zaten daar 5 Gentenaars (Siegfried Bracke, Peter Dedecker, Veli Yüksel, Karin Temmerman en Evita Willaert). Na deze verkiezingen krijgen we nog slechts 3 Gentenaars in de kamer: Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Evita Willaert (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a). Ook lijstduwer Mathias De Clercq (Open Vld) is verkozen maar zal niet zetelen, hij blijft burgemeester van Gent en wil dat niet combineren met een ander mandaat. De eerste opvolger, Robby De Caluwé, is geen Gentenaar. Egbert Lachaert uit Merelbeke is wel verkozen voor Open Vld, en dat is toch een bijna-Gentenaar. Het Vlaams Belang stuurt wel Ortwin Depoortere uit Deinze die ooit nog in de Gentse gemeenteraad zetelde. Veli Yüksel (Open VLD) grijpt net naast een zitje. CD&V en PVDA hebben geen Gentse verkozenen. (Lees verder onder de foto)

In het Vlaams Parlement lijkt Gent zijn grip wel te verstevigen. We gaan van 4 vertegenwoordigers (Elke Sleurs, Sas van Rouveroij, Freya Van Den Bossche, Joris Vandenbroucke) naar 6 vertegenwoordigers. Dat zijn Elke Sleurs (N-VA), Adeline Blancquaert en Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Stephanie D’Hose (Open VLD), Freya Van Den Bossche (sp.a) en Tom De Meester (PVDA). Opvallend: ondanks het enorm sterke resultaat van Groen in Gent zit er alweer geen Gentse groene in het Vlaams Parlement. Ook lijstduwer Filip Watteeuw werd niet verkozen.