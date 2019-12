De Coca-Cola Kersttruck komt naar Gent Sabine Van Damme

18u14 0 Gent Een beetje vreemd, maar misschien ook leuk: de Coca Cola Kersttruck komt naar Gent. Vreemd, omdat de Kerstman pas op 30 december en dus 6 agen nà kerst tijd maakt voor onze stad, en ook omdat Gent geen fan is van trucks in het centrum.

Maar de Coca Colatruck komt dus toch, en wel naar de Savaanstraat. Tussen 11 en 18 uur kan iedereen selfies nemen met de kerstman, spelletjes spelen of de kerstboom verlichten door een blikje te recycleren. Een vrachtwagen in Gent-centrum, dat zijn we niet gewoon. Doorgaans zien we die alleen voor de opbouw en afbraak van de Gentse Feesten en de Winterfeesten. Maar voor kerst kan het dus ook, nu er nog geen Lage EmissieZone is. Wil de kerstman volgend jaar terugkomen met zijn promokaravaan, dan zal hij een dagpas moeten kopen. Of een nieuwe, milieuvriendelijke truck.