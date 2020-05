De Centrale zet repetitieruimtes weer open voor (semi)professionele musici Wietske Vos

27 mei 2020

17u21 2 Gent Intercultureel Muziekcentrum De Centrale laat vrijdag enkele musici officieel zijn repetitielokalen aan de Kraankinderstraat weer in gebruik nemen. De Centrale baseert zich hiervoor op de redenering van het ministerie van Cultuur dat artiesten zich moeten kunnen voorbereiden op de herneming van hun economische actitiveit.

Op vrijdag 29 mei organiseert De Centrale een muzikale heropening van zijn repetitieruimtes. Een aantal artiesten komen voor het eerst sinds de lockdown de lokalen opnieuw ‘inspelen’. Van de partij zijn onder meer Hilde De Clercq en Osama Abdulrasol van de Wereldmuziekschool van De Centrale, en nog enkele externe musici.

“Dit initiatief heeft te maken met de beslissing van de GEES (de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken, red.) wat betreft het opnieuw toelaten van economische activiteit”, aldus coördinator Luc Baekeland. “De minister van Cultuur redeneert dat semiprofessionele en professionele artiesten economische activiteit ontwikkelen via hun kunsten. Expliciete voorwaarde is dus wel dat het gaat om repetities in professionele context, door mensen die professioneel, of toch gedeeltelijk, bezig zijn met hun kunst. Eerder kreeg ik een aanvraag van een amateurkoor om één van onze ruimtes te gebruiken, maar dat mag dus nog niet.”

De Sectorgids Cultuur, een gids over de corona-exit voor de kunstensector, bevestigt dit: “… In het ministerieel besluit van 8 mei 2020 staat opgesomd welke handelszaken mogen openen voor het publiek. We lezen dat inrichtingen die behoren tot de culturele sector gesloten moeten blijven voor het publiek en culturele activiteiten voor publiek niet mogen plaatsvinden. Tegelijk staat in het besluit onder welke voorwaarden bedrijven (uit essentiële en niet-essentiële sectoren) het werk mogen hervatten. Daaruit valt af te leiden dat repeteren achter gesloten deuren wel degelijk kan, zolang de voorwaarden inzake werkhervatting gerespecteerd worden.”

Publiek ontvangen en culturele activiteiten organiseren mag dus nog steeds niet. Repeteren achter gesloten deuren mag wel, zolang je je aan de voorwaarden houdt.

Volgens Baekeland is de beslissing afgetoetst met de juridische dienst van de Stad Gent, die de Gentse coronacel adviseert over de lokale vertaling van de exit-maatregelen.

Info: www.decentrale.be.