De Centrale organiseert feestweekend voor 25-jarig bestaan Jill Dhondt en Yannick De Spiegeleir

13 februari 2020

17u01 5 Gent Het cultuurhuis De Centrale viert dit jaar haar 25e verjaardag. Het team heeft nog steeds dezelfde missie als een kwarteeuw geleden: de samenleving weerspiegelen, zowel in artiesten als in bezoekers. Het woord ‘diversiteit’ valt daar met andere woorden meerdere keren per dag. Om hun zilveren verjaardag in de kijker te zetten is het vier dagen lang feest.

Wie tegen de avond een paar minuten voor de centrale kampeert ziet het volgende: een prachtig historisch gebouw en een constante toestroom van volk. De meesten zijn op weg naar een concert of een muziekles, de bezigheden waar De Centrale zich het meest op focust. Op een kleinere schaal kunnen er ook theater, films, lezingen en meer beleefd worden. Eveneens opvallend is dat de bezoekers van allerlei pluimage zijn. Daarin zit de opdracht vervat die De Centrale 25 jaar geleden reeds voorop stelde: de etnisch-culturele diversiteit van de stad weerspiegelen.

Diverse artiesten en bezoekers

“We hebben geen niche huis opgezet, maar een huis waar iedereen over de vloer komt”, geeft Luc Baeckeland, algemeen directeur, aan. “We willen artiesten met een diverse achtergrond, maar ook artiesten met een Vlaams-Vlaamse achtergrond speelkansen geven. Op deze manier komen we tot een mix die representatief is voor onze samenleving. Dat was 25 jaar geleden al de opdracht, en dat is het vandaag nog steeds. Alleen is die mix totaal veranderd. 25 jaar geleden was er een grote Turkse gemeenschap, een Noord-Afrikaanse gemeenschap, enkele Ghanezen en Nigerianen. Dat waren de grote groepen toen, vandaag is de waaier breder. Gent is alsmaar diverser worden, en zal dat blijven doen. Daarin zit net de uitdaging voor ons: blijven zoeken naar talent van elke hoek, en naar de interesses van ons publiek.”

Een andere wijk dan een kwarteeuw geleden

Een kwarteeuw geleden bevond De Centrale zich nog in de periferie van de stad. Vandaag liggen de stadsgrenzen verder dan de Leie, waardoor het cultuurhuis deel is geworden van de stadskern. “Dat heeft ervoor gezorgd dat de wijk meer aanzien heeft gekregen, en duurder werd”, vertelt Jos. “ De Stokerijstraat was vroeger één van de armoedigste straten van Gent, recent werd daar een hele blok opgekocht. Turkse gezinnen die hier al lang wonen verkopen hun huis, en verhuizen naar Evergem of Lochristi. De wijk is sterk veranderd.”

De Centrale heeft de buurt zien groeien, net zoals hun eigen organisatie. “Vandaag zitten we infrastructureel wat benepen”, geeft Luc aan. “Daarom zouden we de komende jaren het aantal vierkante meter willen uitbreiden. We hopen een leegstaande vleugel van de oude elektriciteitscentrale over te nemen, om daar repetitieruimtes van te maken voor muzikanten. Daarnaast is de bestaande infrastructuur wat op sleep. Dat zouden we ook op punt willen zetten.”

Feestweekend

Het 25-jarig bestaan van De Centrale zal vier dagen lang gevierd worden. Van donderdag 13 februari tot zondag 16 februari. Op donderdag swingt het Joubran trio de pannen van het dak. De Palestijnse artiesten hebben nog meegewerkt aan het nummer Arabesque van Coldplay. Op vrijdag staat een gevarieerd hip-hop programma gepland met DVTCH NORRIS als hoofdact. Baloji, een Belgisch-Congolese groep en Altin Gun, een Nederlands-Turkse band, geven een optreden op zaterdag. Een midden-oosterse rijdans sluit het feestweekend af op zondag.

Meer info over het feestweekend op de website van De Centrale.