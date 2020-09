De Centrale opent nieuw ‘coronatheater’ Wietske Vos

26 september 2020

20u21 0 Gent Intercultureel muziekcentrum De Centrale opende vandaag zijn nieuwe ‘coronatheater’: een stellingeninstructie die het cultuurhuis toelaat coronaproof activiteiten voor 200 personen te organiseren. Vanavond speelden enkele muzikanten het nieuwe theater voor het eerst in.

De Centrale heeft iets wat vele andere cultuurhuizen niet hebben, namelijk ‘vrije hoogte’: de zaal gaat tot in de nok tot 23 meter. Ook beschikt de zaal over een performant luchtventilatiesysteem, aangesloten op buitenlucht. De Centrale besloot deze ruimte optimaal te benutten met een nieuwe theaterconstructie.

Compartimenten

Architect Jan De Keyser, die eerder al tekende voor het concept van eethuis ENTR, ontwierp een stellingenconstructie waarmee in de Turbinezaal gecompartimenteerde loges worden opgebouwd. Daarmee kan De Centrale coronaproof activiteiten voor 200 personen organiseren en zo de eigen werking min of meer laten doorlopen. “Daarnaast kan de installatie een mooie en allicht noodzakelijke aanvulling zijn op het algemene zalenaanbod in Gent”, aldus communicatieverantwoordelijke Nele Goethals.

Vanavond werd de stellingconstructie ingespeeld door muzikanten Ndugu FT Susobrino, Pablo Casella, Tanguy Haesevoets aka Témé Tan, en Tim Wulleman aka Windub.

Shakespeare

De bouwstenen van het theater zijn de zogenaamde ‘bubbels’, geschikt voor maximaal 4 toeschouwers. Dit principe vindt zijn oorsprong in het Italiaanse loge-theater, met loges in veelal hoefijzer-vorm boven elkaar geschikt en een ‘parterre’. Ook in het theater van Shakespeare werden compartimenten in cirkelvorm rond een binnenkoer met scene geplaatst. Recentere, experimentele varianten zijn te zien in ‘Mad Max 3’ met de ‘Thunderdome’ en in de officiële videoclip ‘Thunderstruck’ van de band AC/DC.

In De Centrale zijn de loges als bouwstenen geschikt in een U-vorm en gestapeld in 4 bouwlagen. In totaal biedt de constructie plaats aan 208 personen. Indien de huidige scene wordt benut, dan blijft de parterre vrij voor individuele plaatsen.

Turbinezaal

De circulatie en bereikbaarheid naar en van de loges is specifiek aangepast aan de situatie van de Turbinezaal, met een ‘trage’ invulling van het publiek via een split-leveltrap en een ‘snelle leegloop’ via 2 trappen met aansluitende uitgangen, zonder dat personen elkaar moeten kruisen.