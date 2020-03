De camerabeelden zijn er, maar fietsendief ontkent Wouter Spillebeen

12 maart 2020

15u11 0 Gent Een man die gefilmd werd terwijl hij in de fietsenstalling onder de Sint-Michielshelling in Gent een fiets stal, beweert in de rechtbank dat hij helemaal niets verkeerd heeft gedaan.

Op de beelden van de bewakingscamera is duidelijk te zien hoe de man een stok als hefboom gebruikte om het slot van de fiets te breken. Daarna nam hij de fiets mee. Kort daarvoor werd de man al eens tegengehouden toen hij op een dure fiets reed waar nog een slot rond het zadel hing. Hij beweerde dat hij de fiets had gekregen van een vriend en dat geen van beiden de sleutel van het slot had.

De man moest zich in de rechtbank verantwoorden voor diefstal en heling en riskeert tien maanden cel. Hij had geen advocaat bij en hield vol dat hij niets gedaan had. Toen de procureur hem vroeg wat de camerabeelden dan te betekenen hadden, antwoordde hij enkel dat hij geen fiets had gestolen. Na aandringen bleek dat de man zware medicatie nam. “Mijn hoofd werkt niet goed”, zei hij. Op 2 april spreekt de rechter een straf uit.