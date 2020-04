De burgemeester is boos: “Totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin en respect” Sabine Van Damme

13 april 2020

Gent Burgemeester Mathias De Clercq heeft het gehad met de 'corona-rebellen'. Heel wat Gentenaars volgen netjes de opgelegde regels en blijven in hun kot, of toch in de buurt ervan. Maar evengoed zijn er mensen die overal hun voeten aan vegen, en dat moet stoppen, vindt hij. "Er zijn dit weekend dingen gebeurd die echt niet door de beugel kunnen."

Burgemeester De Clercq staat niet echt bekend om straffe uitspraken, hij kiest doorgaans voor verbindend en verzoenend taalgebruik. Niet vandaag echter. De politiecijfers van het voorbije paasweekend hebben hem diep teleurgesteld. Er werd een massa mensen betrapt op samenscholen en niet-noodzakelijke verplaatsingen, veel meer dan het weekend voordien. En dat moet ophouden, vindt De Clercq.

“Er zijn afgelopen weekend dingen gebeurd die onaanvaardbaar zijn”, zegt hij. “Het is van heel groot belang dat we nu doorzetten, en wie de regels niet respecteert, zal daar – terecht – voor beboet worden. Dat getuigt van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin, en vooral van een totaal gebrek aan respect voor het zorgpersoneel, voor de dokters en de verplegers die zich dag en nacht inzetten voor onze gezondheid. Mijn oproep is dus klaar en duidelijk: volg de federale maatregelen.”