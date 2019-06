De bootjes zijn weer voor een jaar gezegend Erik De Troyer

23 juni 2019

16u53 0

Naar goede jaarlijkse traditie werden deze namiddag de boten gewijd in Afsnee. Net voor de vakantie komen Gentenaars met hun kajak, bootje, jacht of speedboat naar Afsnee Kermis om hun vaartuigen te laten wijden. Meestal gebeurt dat door pastoor Gino Grenson maar deze keer zakte bisschop Luc Van Looy af naar Afsnee om met wijwater te zwieren. Hij genoot er zichtbaar van en gelet op het warme weer was het wijwater voor velen ook een welkome verfrissing.