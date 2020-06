De bioboot, groenten recht van de boer over het water: “Als we willen kunnen we 1,5 ton vervoeren” Jill Dhondt Cedric Matthys

30 juni 2020

16u36 0 Gent Toen hun bestelwagen het begaf, stonden de boeren van bioboerderij Goedinge voor een keuze: een nieuwe kopen of investeren in duurzaam transport. Ze kozen voor het tweede, kochten twee fietskarren en namen contact op met Vlot Gent om een gepersonaliseerde bioboot ineen te steken. Het testmodel vaart al maanden rond, maar het is nog maar pas dat de boot operationeel is.

Een dik uur doen de boeren erover om hun oogst van Afsnee te vervoeren naar het centrum van Gent. Elke dinsdag meren ze aan tegen De Krook, waar klanten hun groentepakketten kunnen ophalen. Tegelijk vertrekken Maarten en Wim met fietskarren naar diverse restaurants in de stad om bestellingen voor de deur af te leveren. “We zitten nog niet op volle capaciteit, maar als we willen kunnen we 1,5 ton vervoeren met de boot”, zegt bioboer Maarten Cools. “Nadat onze bestelwagen het begaf, zijn we overgeschakeld of fietskarren. We kunnen daar 300 kilogram mee vervoeren, maar kregen alsmaar meer bestellingen binnen. Daarom hebben we de boot erbij genomen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maarten en Wim van de Goedinge stapten naar Vlot Gent om een boot op maat te laten maken. “We wouden een transportmiddel dat geen fossiele brandstoffen nodig heeft. De fietsen zijn elektrisch, en worden opgeladen door zonnepanelen op ons veld. De bioboot wordt aangedreven door zonnepanelen op het dak. We sparen er honderden ritten per jaar mee uit, en hoeven geen brandstofkosten meer te betalen. We staan nooit meer in de file en kunnen overal vlot geraken. Parkeren voor de deur met je busje is niet meer van vandaag. Met onze fietskarren, waarmee we de laatste kilometers afleggen van aan de boot, slalommen we overal tussen.

Gent waterstad

“Water is altijd zo belangrijk geweest in Gent”, zegt Maarten, “we wouden dat idee nieuw leven inblazen. Het gaat de overbelasting op de weg en de verdere klimaatopwarming tegen, en het is goedkoper op lange termijn aangezien we geen brandstof betalen. Ik zeg niet dat iedereen nu massaal via het water moet vervoeren, maar onze boot kan wel een inspiratie zijn voor andere bedrijven om anders na te denken over transport.”