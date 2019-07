De beste backstage van de Feesten Sabine Van Damme

23 juli 2019

19u02 2 Gent Even chillen met de voetjes in het water. De techniekers van Bata hebben geluk.

Helemaal in een hoekje van het plein, verstopt achter een nadarhek en een container, heeft de organisatie van Batastunt een zwembadje neergezet. “Niet verklappen”, bezweert Xavier Cloet ons. “Dat is enkel voor de techniekers, ons personeel op het plein weet daar niks van!”. Sorry Xavier…