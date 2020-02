De Abt verwelkomt de abt: ‘Welkom Bisschop Lode’ in Orval-kroonkurkjes Sabine Van Damme

26 februari 2020

18u30 0 Gent Een nieuwe bisschop in Gent, en dan nog eentje die van de Abdij van Orval komt, dat konden ze bij brasserie De Abt niet ongemerkt voorbij laten gaan. Aan de ingang van de zaak aan de Lange Kruisstraat prijkt een groot bord met daarop ‘Welkom Bisschop Lode’, gemaakt in Orval-kroonkurkjes.

Toevallig is dat niet, want de zaak De Abt heeft wel een binding met de abdij van Orval. “De naam ‘De Abt’ verwijst naar Karel Van der Cruyssen, de 53ste Abt van de Abdij Orval”, zegt uitbater Ivan Saerens. “Dat was een Gentenaar. Hij is het die de zelfstandigenorganisatie heeft opgericht, maar het is ook hij die de huidige Abdij van Orval, met kaasmakerij en brouwerij, liet bouwen. Het is dus dankzij deze ondernemende Gentenaar dat we vandaag kunnen genieten van het befaamde Orvalbier.”

Afgelopen zondag werd Lode Van Hecke gewijd tot 31ste bisschop van Gent. Hij was de 63ste Abt van Orval. “Om deze unieke historische link in de verf te zetten en bisschop Lode een warm welkom te geven, zal de komende maand een welkomstbord, vervaardigd met honderden Orvalkurkjes, onze zaak sieren”, zegt Saerens. “Die ligt tenslotte in de schaduw van de kathedraal.”