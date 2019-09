De 7.000 dominostenen krijgen een tweede leven na stunt in Gentbrugge en Ledeberg Erik De Troyer

21 september 2019

15u20 0 Gent De dominostunt die Ledeberg met Gentbrugge verbond lokte zaterdag duizenden toeschouwers. Het evenement dat ook wel een beetje een logistieke nachtmerrie was verliep perfect. “Al die blokken krijgen een tweede leven”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “Dat was een voorwaarde om de actie te mogen doen.”

Wat een drukte in Ledeberg en Gentbrugge zaterdagavond. Een hele dag waren zo’n 250 vrijwilligers in de weer om de enorme logistieke operatie op poten te zetten.

Een dergelijk evenement vraagt heel wat planning. Eerder deze week werden langs heel het parcours snelbouwblokken op palletten geplaatst. Die moest één voor één overeind gezet worden. Geen makkelijke taak, zeker in gras waar er wat zand en wat houten blokjes aan te pas om ze toch staande te houden. Om de paar meter werd ook een blok plat gelegd om te voorkomen dat mensen met een slecht karakter de hele rij omver duwen.

De officiële eerste duw werd stipt om 17u gegeven in Ledeberg op de Standaertsite. Waar de organisatie geen rekening mee gehouden had was dat de toeschouwers massaal zouden meelopen om de domino-lijn te volgen. Meteen na de omgevallen domino’s volgde een rij joggende Gentenaars.

Alles zien was gewoonweg onmogelijk. Van de Standaertsite ging het onder andere naar café Konyali in de Langestraat waar de stenen langs de voordeur binnen gingen, onder een tafel verdwenen en er langs de achterdeur buiten gingen. Iets verderop draaide de rij domino’s de pastorie in om dwars door de living van mijnheer pastoor te lopen. Van daar ging het naar het Centrumplein en de Moskee Yavuz Sultan Selim waar een minaret uit Ytong-blokken werd opgetrokken. Via Moscoubrug en de Priesterstraat kwam de dominorij dan weer aan in eindbestemming wijkpark De Porre. Blokken werden er zelfs op het dak van de plaatselijke school geplaatst. Kunstenaar Julian Maynard Smith had er eerder deze week al constructies geplaatst - heel wat trappen - voor de apotheose. Het spektakel duurde uiteindelijk zo’n 40 minuten.

Opvallend: meteen na het omvallen werden de stenen al weer op paletten gelegd. Waar straten overgestoken dienden te worden werd ook meteen ruimte gemaakt. De meeste blokken bleven ook in één stuk. “De blokken moeten van de stad een tweede leven krijgen en dat zal ook gebeuren. Een groot aantal gaat bijvoorbeeld naar Kunsthal in het vroegere Caermersklooster. Andere kunstverenigingen zullen ze gebruiken als werkmateriaal en makerscollectief Onbetaalbaar zal er ateliers mee bouwen”, aldus de organisatoren.

