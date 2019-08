De 5 mooiste muurschilderingen in Gent volgens straatkunstenares Kitsune Jolene Yannick De Spiegeleir

14 augustus 2019

14u02 0 Gent Je hoeft niet altijd een museum te bezoeken om kunst te bewonderen. In Gent gebruiken straatkunstenaars gebouwen en muren als canvas. Jolien De Waele, Kitsune Jolene, neemt ons op sleeptouw langs haar favoriete werken.

Jolien De Waele (28) is afkomstig uit de Lokerse deelgemeente Eksaarde, maar woont al enkele jaren in Gent. Hoewel ze nog maar een kleine twee jaar bezig is in het vak, ging ze als straatkunstenares al aan de slag in Portugal en Dubai.

Joliens voorliefde voor mythologie keert vaak terug in haar werk. Zo verwijst haar artiestennaam Kitsune naar een vos uit de Japanse mythologie die tot honderd jaar oud kan worden en van gedaante kan verwisselen in een jonge vrouw.

In juli maakte ze haar eerste muurschildering ‘Listen to your momma darling’ van het ‘Pekelvosje’ in de Pekelharing na een crowdfundingactie door buurtbewoners.

A Squid Called Sebastian (Sleepstraat)

‘The Roamer’ beeldt een reiziger af, een verwijzing naar de multiculturele buurt waar het werk te bewonderen is. Kunstenaar Sebastian ‘A Squid called Sebastian’ Dailey bracht zijn eerste levensjaren door in de Verenigde Staten wanneer de Graffiti beweging in opmars was aan de Amerikaanse oostkust. “Hij is al van kindsbeen gefascineerd door strips.” Hij behaalde een master in striptekenen aan Sint-Lucas Gent en richt zich sinds dan op het schilderen op groot formaat.

Matthew Dawn (Ham)

Het Gentse straatkunstcollectief Wallin’ vroeg en kreeg de toestemming om de grauwe muren van het fabrieksgebouw van EDF Luminus onder handen te nemen. Met het werk ‘Strangers after all, again’ beeldt Matthew Dawn twee geliefden af die elkaar kussen en tegelijkertijd elkaar de rug toekeren. “Hij brengt de liefde en het vergankelijke ervan in beeld.”

Cee Pil (Prinsenhof)

De reusachtige afbeelding van een leeuw en een bruine beer in het Prinsenhof doet monden openvallen bij voorbijgangers. “Typisch voor Cee Pil is dat hij twee beelden – vaak van dieren – in mekaar doet overlopen.” Dit jaar mocht hij ook de Maria Gorettikerk onder handen nemen in opdracht van de stad. Cee Pil pakte uit met een creatieve versie van een ooievaar met een baby, en een egel met een kikker.

Aryz (Denderlaan)

Een kunstwerk dat het levenslicht zag tijdens de Gentse Feesten van 2016. De Spaanse artiest Aryz mocht eerder al het affichebeeld van het straattheaterfestival MiramirO verzorgen en later kreeg hij de opdracht voor de enorme muurschildering in de Denderlaan. Op vier dagen tijd was het werk gefinaliseerd. Het abstracte werk ‘Why not’ toont onder meer een geraamte.

Jésus Benitez (Victor Hortastraat)

Een afbeelding van een naakte vrouw. Het werk gemaakt voor het eerste Sorry, not Sorry streetart-festival in 2016. De Mexicaanse Jésus Benitez, alias Dhear, vindt zijn inspiratie onder meer in science fiction en het kosmische, voor hem de manier om de toekomst in beeld te brengen. De man nam al deel aan verschillende groepstentoonstelling in binnen- en buitenland en zijn werk is dus ook in Gent te bewonderen.

Instagram ‘Kitsune Jolene’

Op zaterdag 28 en zondag 29 september vindt er een nieuwe editie plaats van het straatkunstfestival ‘Sorry, not Sorry’.