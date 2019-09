Dat zijn wel héle dure wortelen Sabine Van Damme

17 september 2019

20u25 5 Gent Reclamepanelen langs de baan vallen zelden nog op, tenzij er écht wel iets vreemd aan de hand is. Bij de affiches van Lidl bijvoorbeeld. Waar een kilo wortelen wordt aangeprezen aan… 100.650 euro!

Dat zijn wel héle dure wortelen, zou je dan denken. En neen, het is geen typfout. Want er worden ook champignons aangeprezen voor 33.500 euro, en witloof voor belachelijk veel geld. Moet dat dan volk trekken? Blijkbaar wel, want het gaat om de nieuwe campagne van Lidl: ‘hoeveel is vers voor jou waard?’ “Eén ding is zeker”, leert de website van Lidl. “Verse producten zijn veel waard. Dat bewijst onze nieuwe campagne. Gelukkig kan je ze bij Lidl voordelig kopen.” Al blijft de reactie op straat toch vooral: “Dat zijn wel héle dure wortelen.”