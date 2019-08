Dat is durven: graffiti aan top Rabottoren Sabine Van Damme

13 augustus 2019

12u51 0 Gent De laatste Rabottoren blijft niet lang meer staan, de andere twee zijn al gesloopt. Een waaghals vond het nodig de wereld daar nog even op te wijzen, en spoot een tekst helemaal boven aan de toren.

‘The end of an era’ (het einde van een tijdperk) staat er te lezen op de kop van het gebouw. Aan de zijkant staat, in even grote zwarte letters, ‘i have become death’ en ‘the destroyer of worlds’. Hoe de graffiti-spuiter erin geslaagd is om op die hoogte een zuiver leesbare tekst te plaatsen zonder naar beneden te donderen zal vermoedelijk altijd een raadsel blijven.