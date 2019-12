Dansfestival wil bezoekers letterlijk en figuurlijk door elkaar schudden Jill Dhondt

24 december 2019

15u10 0 Gent Eind december vindt de tweede editie van UPSIDE DOWN, een vijfdaags dansfestival, op meerdere locaties in Gent plaats. Ongeveer vierhonderd enthousiastelingen uit binnen- en buitenland zullen er tekeer gaan op swing en blues uit de jaren 30 en 40.

Lindyhop, swing en blues zijn al enkele jaren razend populair in Gent. De eerste editie van het dansfestival UPSIDE DOWN was dan ook meteen uitverkocht. Ook dit jaar vliegen de tickets de deur uit. De eerste drie avonden zal er gedanst worden in de Vooruit, de volgende twee in Danspunt aan Dok Noord. Daartussen worden er activiteiten georganiseerd op andere locaties zoals de Madonna en de Doxtudio. Op de laatste dag van het jaar stellen twaalf Gentenaars hun woonkamer open. Door bezoekers van de Gentse gezelligheid te proeven proberen de organisatoren hen thuis te laten voelen.

Meer dan een dansfestival

Het dansfestival wil de dansers en muzikanten letterlijk en figuurlijk ondersteboven draaien. Zo kunnen bezoekers ook yoga- en zanglessen, workshops, jam-sessies en huiskamerconcerten bijwonen. Zelfs het toilet is een feestzone. Daarnaast hechten de organisatoren veel belang aan duurzaamheid, zonder holle uitspraken te doen. Zo loten ze onder meer een prijs uit voor de meeste duurzame reiziger, hebben ze gezorgd voor duurzame catering en werd de decoratie vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. UPSIDE DOWN belooft meer te worden dan enkel een dansfeest.