Dansen in ‘t Park heeft gelukkig grote tenten Sabine Van Damme

17 augustus 2019

21u01 0

Al sinds vrijdagavond is er opnieuw Dansen in ‘t Park, in het Azaleapark in Sint-Amandsberg. Ook vanavond en morgen is er nog een hele dag sfeer en plezier. En de regen kan geen spelbreker zijn, want er zijn grote tenten voorzien.

Dansen in ‘t Park noemt zichzelf het enige dansfestival dat ook leuk is voor niet-dansers. Het is er immers ook gewoon gezellig, en in de late uurtjes verandert dat stijlvolle dansen al snel in een regelrechte party. Uiteraard is het plezanter als het zomert, maar de regen hoeft niet perse een spelbreker te zijn, zo bewijzen ze daar in Sint-Amandsberg. Het getokkel van de regen op de tentzeilen zorgt alleen voor extra ritme. Vanavond gaan ze nog door tot na 1 uur, zondagmiddag om half 2 herbegint het feest. De toegang is gratis.