Daniël Termont kan niet stilzitten en wordt nieuwe voorzitter van Ziekenhuisnetwerk Gent Sabine Van Damme

11 februari 2020

10u58 7 Gent Het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent heeft een voorzitter gevonden. Na een openbare oproep kwam Daniël Termont - na een grondige screening door de voorzitters van de raad van bestuur van de vier ziekenhuizen - als sterkste kandidaat uit de procedure.

Ereburgemeester Daniël Termont (66) heeft nooit stil kunnen zitten en kan het na zijn pensioen nog steeds niet. Nu wordt hij dus voorzitter van het nieuwe Ziekenhuisnetwerk Gent. Dat is een samenwerkingsverband tussen het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent, het AZ Oudenaarde en het AZ Jan Palfijn Gent. Deze vier ziekenhuizen werken nu al onderling samen voor specifieke zorgtrajecten en diensten zoals IT. In het netwerk wordt die samenwerking verder structureel uitgebouwd. Opmerkelijk: het vierde Gentse ziekenhuis, AZ Maria Middelares, zit in een ander ziekenhuisnetwerk.

“Ik ben zeer vereerd met deze opdracht, maar ben er mij van bewust dat dit geen ‘wandeling in het park’ wordt”, zegt Daniël Termont. “Er zal door iedereen hard en intens moeten gewerkt worden, maar ik ben er van overtuigd dat we met de steun van alle stakeholders in Gent en Oudenaarde over een paar jaar één van de sterkste zorgnetwerken in ons land zullen hebben.” Termont zal de vergaderingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van het netwerk voorzitten, en mee de strategische beleidslijnen bepalen. Termont kan bogen op een brede expertise in verschillende domeinen en heeft een ruim netwerk.

Meer over Daniël Termont