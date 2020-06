Dan toch groen licht voor populair stadsfestival Copacobana: “Zet het derde weekend van september alvast in jouw agenda” Cedric Matthys

26 juni 2020

12u57 0 Gent Copacobana heeft groen licht gekregen van de Stad Gent. Normaal gezien zou dit weekend de elfde editie plaatsvinden, maar die mag nu verplaatst worden naar derde weekend van september. Het populaire stadsfestival trok vorig jaar nog 60.000 bezoekers naar het Rozebroekenpark in de deelgemeente Sint-Amandsberg.

Zet 18, 19 en 20 september alvast met stip in uw agenda. Dat weekend vindt de elfde editie van Copacobana plaats. Het festival in Sint-Amandsberg staat traditiegetrouw gepland in het laatste weekend van juni, maar gezien de coronamaatregelen was dat geen optie. “Hoe het festival eruit zal zien, weten we nog niet”, laat organisator Joachim Matthys weten. “Of we 1000, 5000 of 10.000 bezoekers zullen kunnen toelaten, zal afhangen van de situatie in september. Hetgeen we nu in handen hebben is een princiepsakkoord met de stad. Hoewel er het derde weekend van september ook nog andere grote evenementen, als OdeGand, gepland staan, zullen de diensten voldoende politie voorzien. Die zekerheden hadden we nodig voor we onze organisatie opnieuw konden opstarten. Al zijn we er ons uiteraard van bewust dat een mogelijke heropflakkering tot de mogelijkheden behoort. Stel dat de ziekte opnieuw de kop op steekt, dan nemen we vanzelfsprekend geen risico’s. Is dat geval gaat Copacobana niet door.”

Drive-in

Naast de nieuwe datum voor Copacobana heeft het team achter het festival nog goed nieuws. Tijdens de lockdown rijpte het idee om met een drive-in te starten. “Vanaf 3 juli is iedereen welkom op de weide achter de Colmar op de Antwerpsesteenweg in Oostakker”, zegt Matthys. “We hebben een groot LED-scherm gehuurd. We gaan zowel commerciële en artistieke films tonen. Het geluid ontvang je via jouw autoradio, al voorzien we ook koptelefoons. Zo kunnen ook mensen die met de fiets en het openbaar vervoer komen, naar de film kijken.” Meer info via www.copacobana.be.