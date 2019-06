Dan toch geen ‘gereserveerde plaatsen’ op Luisterplein Sabine Van Damme

21 juni 2019

18u04 0 Gent “Omdat er te veel heisa rond was, werken we toch niet met gereserveerde plaatsen op het Luisterplein.” Dat zegt Dirk Schockaert van Uitbureau. “Wij willen de discussie rond het al dan niet betalend maken van de Feesten niet starten, maar als organisator moeten we wel creatief op zoek naar geld.”

Alle Feestenpleinen zijn gratis toegankelijk, en dat wil de stad absoluut zo houden. De meeste grote pleinen werken echter al jaren met een vipformule, waarvoor wel betaald wordt, als vorm van sponsoring. “Wij hebben geen vip”, zegt Schockaert, “maar we dachten 30 van onze 3.000 plaatsen te laten ‘voorbehouden’. Wie dat wou, zou ze voor een symbolisch bedrag kunnen reserveren en zo zeker zijn van een goede zitplaats vlakbij het podium.”

Maar rond dat plan ontstond nogal wat commotie, omdat het opnieuw de deur open zet naar betalende Gentse Feesten. “Daarom gaan we er niet mee door, wij willen die discussie niet starten”, zegt Schockaert. “Maar het blijft een feit dat we als organisator steeds op zoek moeten naar geld. Wij brengen kwaliteit, en kwaliteit kost geld. Wij willen daar ook niet op inboeten, dan stoppen we liever. Dit jaar hebben we onze leveranciers gebeld, en die hebben hun prijzen niet geïndexeerd. Dat scheelt uiteraard een pak. Hoe we het volgend jaar moeten oplossen, zullen we nog moeten bekijken.”