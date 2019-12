Dan toch geen 25 euro bij eerste aanmaning: “Eerst gratis herinneringsbrief, daarna aanmaning” Erik De Troyer

04 december 2019

18u31 22 Gent Schepen Filip Watteeuw (Groen) verklaarde tijdens de commissie mobiliteit dat er voortaan bij de eerste aanmaning een boete van 25 euro zou moeten betaald worden. Hij keerde daar echter op terug. “We zullen eerst een gratis herinneringsbrief sturen, pas daarna volgt de aanmaning. Er verandert op zich dus niets”, aldus Watteeuw.

Op vraag van Sandra Van Renterghem (N-VA) antwoordde Watteeuw gisteren dat er sneller zou overgeschakeld worden op een administratieve sanctie van 25 euro. “En die 25 euro dekt zelfs onze kost niet”, zegt hij.

Intussen is Watteeuw op zijn woorden teruggekomen. Hij stuurde naar alle raadsleden een bericht met meer duiding. ‘Het is niét zo dat er vanaf de eerste brief een kost in rekening zal gebracht worden. Het is wél zo dat we de terminologie op de brieven juister zetten dan nu het geval is. De eerste brief krijgt de titel “herinneringsbrief” in plaats van aanmaning. De tweede brief krijgt de naam aanmaning in plaats van tweede aanmaning. Het is pas bij deze brief dat er een bijkomende kost wordt aangerekend.” “Het huidige ritme van aanmaningen voor straatparkeren verandert dus niet. De termijnen blijven dezelfde als voorheen. Voor een retributie is dat 14 dagen. De herinneringsbrief volgt na 17 dagen zonder extra kosten. De aanmaningsbrief volgt na 42 dagen en kost 25 euro.”