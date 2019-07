Dan toch een overkapping voor station Gent Sint-Pieters

Erik De Troyer

03 juli 2019

15u03 0 Gent Het station Gent Sint-Pieters krijgt nu toch een volwaardige overkapping. Dat heeft de NMBS beslist na een tussenkomst van de stad. Niet langer ‘Gent Sint-Pieters light’ dus. “We krijgen een station een stad als Gent waardig”, jubelt burgemeester Mathias De Clercq.

De werken aan Gent Sint-Pieters zijn zowat halverwege maar liggen al ruim anderhalf jaar stil. Het station wordt in twee fases uitgevoerd. Fase één is achter de rug maar de prijsoffertes voor fase twee swingden de pan uit. Daarop besloot de NMBS de plannen voor het drukste reizigersstation van Vlaanderen aan te passen met alle vertragingen van dien. De meest zichtbare aanpassing: het verdwijnen van de overkapping. Die zouden vervangen worden door eenvoudige luifels. Geen beschutting voor de winterkou dus.

De stad Gent was met die plannen allerminst opgezet. Voormalig burgemeester Daniel Termont kaartte de toestand al aan in een boze brief en nu hebben ook burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) een gesprek achter de rug met de NMBS. Met resultaat zo blijkt.

“We hebben MMBS-CEO Sofie Dutordoir op het stadhuis uitgenodigd voor een goed gesprek”, legt burgemeester Mathias De Clercq uit. “Er waren een aantal problemen die we wilden aankaarten: de luifels die niet aan de kwaliteit beantwoorden van het oorspronkelijk plan en de problematische bereikbaarheid van het fietsgebouw. We hebben er kunnen voor zorgen dat er aanpassingen komen. De NMBS zal nu samen met onze mensen een nieuwe overkapping uittekenen die kwalitatief wel voldoet. Die zal architecturaal aansluiten bij de reeds gebouwde overkapping voor perrons 9 tot 12. Ook het probleem van de fietsenstalling wordt opgelost en er wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is. Het belangrijkste is dat dit dossier gedeblokkeerd is en dat we weer allemaal de neuzen in dezelfde richting kijken. De NMBS heeft zich geëngageerd om de aangepaste plannen in 2020 in te dienen.”

Sowieso zou de werf van Gent Sint-Pieters heel 2019 stil liggen en zouden de werken pas ten vroegste in 2020 kunnen hervatten. Veel verandert er voorlopig dus niet aan de timing. Streefdoel is nog steeds 2027 al beseft iedereen dat dat een quasi onhaalbare deadline is. Deel twee zou een pak sneller gebouwd moeten worden dan deel 1 om dat te halen. Afwachten of dat mogelijk is. Volgens de allereerste planning moest heel de restauratie nu nagenoeg achter de rug zijn.