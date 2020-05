Dan toch camera’s in de Brugse Poort: stadsbestuur geeft toe na reeks incidenten Sabine Van Damme

06u15 77 Gent Er komen nu toch camera’s in de Brugse Poort. Dat kondigen burgemeester Mathias De Clercq en korpschef Filip Rasschaert vanmiddag officieel aan. Minstens 2 stuks komen er, waarvan één op het Emilius Seghersplein. Het Gentse stadsbestuur verzet zich doorgaans tegen bewakingscamera’s op de openbare weg.

Waar camera’s op straat in steden als Antwerpen en Mechelen intussen de normaalste zaak van de wereld zijn, blijft de stad Gent zich nog steeds met hand en tand verzetten tegen de permanente bewaking van het openbaar domein. Na reeksen van incidenten is er in Gent énkel permanente camerabewaking in de prostitutiebuurt aan de Zuid en in de Overpoortstraat. Tijdens de Gentse Feesten hangt er een cameraschild in de volledige Feestenzone, maar na dat tiendaagse festijn worden die telkens weer weggehaald. Principieel, omwille van de privacy, klinkt het al jaren bij het stadsbestuur.

Nu komt er dus ook camerabewaking in de Brugse Poort bij, na een reeks incidenten en vechtpartijen de voorbije weken. De buurt klaagt dat er openlijk drugs wordt gedeald, en drugsbendes gaan er met elkaar op de vuist. Eén camera komt op het Emilius Segersplein, de plek waar de meeste van de vechtpartijen begonnen. Of dat een vaste of mobiele camera zal zijn is nog niet duidelijk, of de camera’s er permanent komen staat ook nog niet vast. Dat de camera’s er nu toch komen, en dan nog zonder eerst toestemming aan de gemeenteraad te vragen, toont dat het de stad en de politie menens is. De rust in de Brugse Poort moet terugkeren, en met extra patrouilles alleen schijnt dat voorlopig niet te lukken. Welke maatregelen er nog meer worden genomen, wordt vanmiddag bekend gemaakt.