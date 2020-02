Dame zonder rijbewijs te eerlijk tegen rechter: “Af en toe rijd ik nog eens met de wagen van mijn ouders naar de winkel” Cedric Matthys

04 februari 2020

19u30 0 Gent Een 40-jarige vrouw uit Gent heeft dinsdagvoormiddag terechtgestaan voor het Gentse hof van beroep. De dame werd in eerste aanleg bij verstek veroordeeld tot vier maanden celstraf en een boete van 1200 euro voor het namaken van een nummerplaat.

De beklaagde werd in het verleden al zeven keer veroordeeld door de politierechtbank, maar gaf hier in de rechtbank een degelijke uitleg voor. “9 jaar lang had ik een moeilijke relatie", gaf ze grif toe. “Mijn ex-vriend schreef voertuigen in op mijn naam. Hij betaalde de verzekeringen niet en liep zo de ene veroordeling na de ander op. Ondertussen zit de man in de gevangenis.”

Opschorting

Door toedoen van haar vriend raakte de beklaagde haar rijbewijs kwijt. Ze moet proeven afleggen voor ze opnieuw de weg op mag, maar leek dat in de rechtbank even vergeten. “Ik heb momenteel enkel een fiets”, zei ze trots. “Af en toe rijd ik nog eens met de wagen van mijn ouders naar de winkel, that’s it.” De voorzitter gaf mee dat ze daar toch het best mee stopte, maar leek verder begripvol voor de dame. Gezien de situatie stelde hij een opschorting van de straf voor. Uitspraak op 3 maart.