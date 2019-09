Dakwerken veroorzaken brand in leegstaand huis Wouter Spillebeen

04 september 2019

14u06 7 Gent In de Opvoedingstraat, een zijstraat van de De Pintelaan in Gent is woensdagmiddag een brand ontstaan aan het dak van een leegstaande woning. Er waren net renovatiewerken bezig.

Aan de leegstaande woning werd al ongeveer twee weken gewerkt. De dakwerken hadden als doel om gaten in het dak te dichten, maar dat liep fout af. Tijdens de werken begon het isolatiemateriaal te branden, vermoedelijk door een brander die bedoeld is om roofing te leggen. De dakwerkers probeerden het vuur nog zelf te blussen, maar dat bleek moeilijk.

De brandweer had ook heel wat moeite om het vuur onder controle te krijgen. Door een hevige wind flakkerden de vlammen steeds weer op. Intussen is de dakbrand onder controle. Het dak raakte zwaar beschadigd en in het huis is wat roetschade. Bij de buren is er ook sprake van waterschade. Er vielen geen gewonden. Tijdens de bluswerken werden de De Pintelaan en de Opvoedingstraat afgesloten.