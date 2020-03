Daklozencentrum De Fontein sluit de deuren: “Zeker nu mogen we de minderbedeelden niet uit het oog verliezen” Cedric Matthys

17 maart 2020

14u35 19 Gent De Fontein is sinds ochtend gesloten. Gentse daklozen kunnen in het centrum aan het Edmond Van Beverenplein terecht voor een kom warme soep, een douche of beperkte medische verzorging. Schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) hoopt sportarena Tolhuis eerstdaags om te vormen tot daklozencentrum. “We mogen zeker nu de minderbedeelden niet uit het oog verliezen.”

De problemen blijven zich opstapelen voor Rudy Coddens (sp.a). Nadat de schepen van Armoedebestrijding eerst een oplossing moest zoeken voor de capaciteitsvermindering in de nachtopvang, blijkt nu dat ook De Fontein de deuren sluit. De Orde van Malta, die het daklozencentrum uitbaadt, kon de veiligheid van haar personeel niet meer garanderen. “Ongetwijfeld een moeilijke beslissing", laat Catherine Ingels, coördinatrice bij De Fontein weten. “We werken met beperkte middelen en hebben slechts 16 dagen verlof. Jaarlijks zijn we amper één à twee weken gesloten. Deze sluiting komt hard aan.”

EHBO-kits

Dagelijks komen er bij De Fontein tientallen daklozen over de vloer. Ze nemen er een douche, drinken een warme kom soep of wassen hun kleren. Ook zijn er EHBO-kits ter beschikking die ze vrij kunnen gebruiken. “We mogen deze mensen zeker op dit moment niet uit het oog verliezen”, laat schepen Rudy Coddens weten. “We kijken daarom of we sportarena Tolhuis in de Tolhuislaan kunnen openstellen. Hopelijk kunnen de daklozen hier zo snel mogelijk terecht.”