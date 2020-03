Daklozen vragen om richtijnen: “We krijgen geen informatie” Jill Dhondt

20 maart 2020

16u31 0 Gent Door de coronamaatregelen kunnen er minder dakloze personen opgevangen worden in de nachtopvang. Onder de kwetsbare groep heerst onduidelijkheid, waar ze wel naartoe kunnen. Het stadsbestuur is aan het onderhandelen om meer slaapplaatsen te creëren, en de dagcentra zijn terug open sinds vandaag.

“Enkele dagen geleden werden er maatregelen genomen in de nachtopvangen, waarbij er slechts één persoon per kamer mag slapen”, zegt een persoon die op straat leeft. “Hierdoor is er onvoldoende plaats, en moeten vele daklozen op straat slapen. Als we wel binnengeraken, moeten we om 9 uur terug naar buiten, en lopen we op straat tot 20 uur of veel later. We krijgen geen informatie over wat we moeten doen, of waar we terecht kunnen.”

Het stadsbestuur geeft aan dat ze volop aan het onderhandelen zijn om extra slaapplaatsen te voorzien. “We hebben al 17 extra plaatsen kunnen vrijmaken doordat hostels hun bedden ter beschikking stellen”, zegt Rudy Coddens, schepen sociaal beleid en armoedebestrijding. “Vanavond zijn er 68 bedden beschikbaar in Gent, en we doen er alles aan om dat aantal uit te breiden. Het probleem is dat sommigen een bed toegewezen krijgen, maar dan niet meer afkomen. Dat is vervelend, gezien we elke avond mensen moeten weigeren. Als we merken dat er toch plaatsen vrijkomen, omdat sommigen niet afkomen, proberen we hen toch nog te bereiken, maar dat lukt ook niet altijd.”

Inloopcentra terug open

Overdag kunnen de dakloze personen vanaf vandaag terug terecht in de inloopcentra in de Oude Houtlei en de Pannestraat. Deze waren even gesloten door de uitval van enkele personeelsleden. “De dagcentra zijn terug open, maar werken wel met strikte veiligheidsmaatregelen. De bezoekers moeten afstand houden van elkaar, en we laten minder mensen toe in totaal.” Maandag gaat er een derde inloopcentrum open in het Sportarena Tolhuis, om toch meer kwetsbare personen te kunnen opvangen overdag.

Een bed reserveren in de nachtopvang kan via 0800 62 227. Voor overige vragen kan men bellen naar Gent Info, op 09 210 10 10.