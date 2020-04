Dakloze zamelt 18.000 kilo paaseieren in voor UZ Gent Sabine Van Damme

12 april 2020

11u41 686 Gent Met niks anders dan een groot hart en een vriendelijke vraag heeft de dakloze David W. op een week tijd een massa paaseieren ingezameld. Die heeft hij vanmorgen geschonken aan de patiënten en personeelsleden van het Gentse UZ. Omdat hij ook bij Aldi langsging, bezorgde die keten uiteindelijk verschillende palletten paaseieren aan Enchanté, de organisatie die zich over daklozen in Gent ontfermt. Eindresultaat: 18.000 kilo chocolade.



De 60-jarige David wil niet met zijn volledige naam in de krant, en hij wil ook niet op foto. Hij is ‘technisch dakloos’, hij woont in een kamer van een opvangproject in Nieuw Gent. Daar doet hij boodschappen voor oudere mensen in zijn buurt. Hij schreef ook al een gedicht over corona door de ogen van een kind. Afgelopen maandag begon hij bij de lokale handelaars in zijn buurt paaseitjes in te zamelen om te schenken aan het UZ. En dat is een beetje uit de hand gelopen.

“Ik had het zelf ook niet verwacht”, zegt hij. “Ik maakte papieren harten met de vraag om paaseieren in te zamelen. Daar is nogal veel reactie op gekomen. Alle lokale handelaars, maar ook scouts en particulieren deden mee. Ik zamelde duizend kilo chocolade in.” Toen David nog volledig dakloos was, kwam hij in contact met Enchanté. Die organisatie richtte een netwerk van ‘warme handelaars’ op, handelaars waar daklozen en minderbedeelden terecht kunnen om hun gsm op te laden, om hun rugzak even te parkeren, voor een uitgestelde koffie, een gratis maaltijd of gewoon een babbel. “Enchanté heeft mij belwaarde voor mijn telefoon gegeven, waardoor ik ook organisaties kon bellen. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel eieren zou inzamelen.” (Lees verder onder de foto)

En dan stapte David ook binnen bij de Aldi waar hij dagelijks boodschappen doet voor anderen. Die beloofden hem ook paaseieren. Maar de groep Aldi was zelf al bezig met een paaseierenactie voor minderbedeelden, in het hele land. Na de vraag van David namen ze contact op met Enchanté, en lieten ze 17 palletten chocolade leveren bij De Punt in Gentbrugge. Eindresultaat: 18.000 kilo chocolade. David vertelde het verhaal aan Ief van Bookz & Booze in de Hoogpoort, en die belde naar verkleedwinkel Avothea. Zo kon Enchanté ook nog beschikken over 10 paashazenpakken. En zo kwam het dat er vanmorgen in allerlei wijken zoals Malem, Nieuw Gent en de Brugse Poort paashazen rondhuppelden. Maar de meest trotste paashaas was ongetwijfeld David zelf, die een massa paaseieren aan het UZ kon schenken. Die gingen naar de 50 patiëntjes in het kinderziekenhuis, maar ook naar het personeel en naar zoveel mogelijk andere gehospitaliseerde patiënten. “Zij mogen allemaal geen bezoek ontvangen, dus dit is een héél welkom geschenk voor die mensen. Het is echt fantastisch”, zegt Caroline Van Geyt van het UZ.

Omwille van de coronamaatregelen mocht zelfs de paashaas niet binnen in het Kinderziekenhuis, maar op het dak van de parking ging hij wel enthousiast zwaaien naar de patiëntjes. Die zwaaiden van achter de ramen van hun ziekenhuiskamers blij terug. Het UZ wilde David bedanken voor zijn actie, maar de man wilde er helemaal niks voor in de plaats. En zo heeft iemand die zelf niks heeft vandaag duizenden mensen gelukkig gemaakt.