Daken beschermde Sint-Pietersabdij moeten dringend gerestaureerd worden Binnenkoer Sint-Pietersabdij dicht voor publiek Sabine Van Damme

07 september 2019

10u03 0 Gent Het dak en het buitenschrijnwerk van de Sint-Pietersabdij verkeren in belabberde staat. De stad laat dringende onderhoudswerken uitvoeren, in afwachting van een volledige restauratie. Daardoor gaat de binnenkoer dicht.

Alleen wie in ‘De Wereld van Kina, Het Huis’ of de ‘Pietersbar’ moet zijn, zal nog via het binnenplein door mogen. De bezoekers van de abdijtuin moeten rond via de Kantienberg, waar een tijdelijke toegang komt. Want de daken, dakgoten en het buitenschrijnwerk van de abdij worden vanaf maandag onder handen genomen. Alleen zo kan verdere schade aan het beschermd monument voorkomen worden. De instandhoudingswerken duren minstens tot het voorjaar van 2020. Het weer kan voor vertragingen zorgen, maar het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe erg de schade aan de daken is, en welke werken exact zullen moeten worden uitgevoerd. De werfzone zal ongeveer het hele binnenplein inpalmen, en omwille van de veiligheid wordt er dus zo weinig mogelijk publiek toegelaten.

“In totaal wordt nu 7.172 vierkante meter dakoppervlakte nagekeken en hersteld volgens de regels van de kunst, met traditionele materialen en technieken”, zegt bevoegd schepen Annelies Storms. “De werken zijn nodig om de daken terug volledig waterdicht te maken, en de goede werking van de Sint-Pietersabdij en het Huis van Kina te garanderen.”

De dakbedekking, die bestaat uit natuurleien, wordt vervangen. De houten dakstructuur wordt, waar nodig, hersteld en behandeld tegen houtworm. De goten en afvoerpijpen worden, waar nodig, vervangen door koperen exemplaren. De houten dakkapellen waar houtrot wordt vastgesteld, worden afgebroken en voorlopig gedicht. Een reconstructie volgt dan in een latere fase. Ramen die in slechte staat verkeren, worden gerestaureerd of vervangen. Ten slotte wordt ook het metselwerk van de schouwen hersteld.

Het dak van ‘De wereld van Kina: het Huis’ wordt eerst aangepakt. Daarna volgen de aanpalende daken van het hoofdgedeelte naast de kerk, met de tentoonstellingszalen, historische verhuurruimten en kantoren van Historische Huizen Gent. In een latere fase wordt het dak van de abdij verder gerestaureerd en geïsoleerd.